Stanje epidemije je pod nadzorom, na drugi val so pripravljeni

Obramba, rezerva in organizacija so tri poglavitne točke programa oziroma načrta za krizni menedžment poteka epidemije koronavirusa P.R.O. Tega sta sestavila zdravstveno podjetje Asugi in Dežela Furlanija - Julijska krajina, konkretneje odborništvo za zdravstvo, ki ga vodi Riccardo Riccardi.

250 strani dolg načrt, ki je nastal skladno s smernicami ministrstva za zdravje in nacionalnega inštituta za zdravje, vsebuje natančna navodila in določila za obvladovanje pandemije novega koronavirusa. To so avtorji besedila razdelili na tri poglavja: stabilnost, postopno večanje okužb (v tej fazi se trenutno nahajamo) ter pandemično stanje. Prvo stanje predvideva dva do štiri paciente na intenzivni negi, drugo stanje pet do petnajst pacientov na intenzivni negi, pandemične razmere pa predvidevajo 16 do 30 pacientov na intenzivni negi. Namen načrta se je temu stanju seveda izogniti v prihodnosti. »Po koncu t.i. prvega vala smo se odločili, da pripravimo učinkovit enoletni načrt za boj proti virusu. Načrt je zgrajen tako, da upošteva postopno rast okužb. Virus se namreč širi počasi, ni kot potres, ki v nekaj minutah poruši mesto,« je na včerajšnji predstavitvi projekta v parku bivše umobolnice pri Sv. Ivanu, na kateri je bil prisoten tudi Riccardi, uvodoma povedal dr. Antonio Poggiana, direktor podjetja Asugi. Dr. Chiara Corsini je nato predstavila dosedanje podatke o širjenju virusa v naši deželi. Z njim se je na Tržaškem okužilo 1571 ljudi, 197 bolnikov je podleglo bolezni, na Goriškem pa 384 ljudi, sedem jih je umrlo. Skupno so na Tržaškem in Goriškem izvedli 132.882 brisov.