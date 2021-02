Starejše začeli cepiti tudi v Trstu in Nabrežini

Popoldne so starejše od 80 let začeli cepiti še v Glavni bolnišnici v centru Trsta, kjer so uredili ambulanto s štirimi cepilnimi mesti, in v Zdravstveni ustanovi v Nabrežini, kjer so postavili eno cepilno mesto. Vzporedno s cepilno kampanjo za ranljivejšo populacijo, se je začela tudi kampanja cepljenja zaposlenih Univerze v Trstu in Visoke šole Sissa, ki so mlajši od 55 let. Tako med prvimi kot drugimi je interes za cepljenje velik.

Starejši, ki so bili na vrsti danes, so se na cepljenje naročili prejšnji teden, ko so aktivirali sistem naročanja. Tako kot v ponedeljek, ko je kampanja cepljenja za starejše od 80 let stekla v katinarski bolnišnici, je bilo tudi danes med starejšimi čutiti zadovoljstvo in olajšanje, saj cepivo za njih pomeni povratek v manj negotovo življenje.

Že v jutranjih urah pa je bilo živahno v katinarski bolnišnici, kjer se je začela dvodnevna kampanja cepljenja univerzitetnega kadra (tako učnega kot administrativnega osebja). Ker bo to imelo na voljo cepivo AstraZeneca, za katerega ni dovolj podatkov o učinkovitosti pri starejših od 55 let, so na cepljenje povabili vse tiste, ki so bili rojeni pred februarjem leta 1966. K dvodnevni kampanji je pristopilo 1200 zaposlenih (80 odstotkov), cepivo pa pomagajo vbrizgavati mladi zdravniki specializanti.