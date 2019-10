Starši so katinarski šoli »izborili« novo vrtno pohištvo

Projekt je bil uspešen na razpisu Spaziamo za opremljanje zunanjih šolskih prostorov in za izvenšolske dejavnosti, ki ga prireja tržaška občina, nanj pa se lahko prijavijo združenja staršev. Starši otrok, ki obiskujejo katinarsko šolo, so lani zbrali največ točk med prijavljenimi projekti in si tako zagotovili 3000 evrov, s katerimi so nabavili vrtno pohištvo za šolsko dvorišče oz. večji mizi s klopmi, da bodo učenci v toplejših dneh lahko pouku sledili na odprtem, sta ob začetku včerajšnje prireditve ob zaključku projekta pojasnila člana združenja staršev katinarske šole Mitja Gombač in Maura Pernarcich.

Tržaško občino je zastopala Elena Redavid, ki je tako staršem kot učencem čestitala, rekoč da so res »najboljši v razredu«. Izpostavila je tudi odličnost dejavnosti, ki so jih priredili s finančnimi sredstvi z razpisa.