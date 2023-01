»Stavba na proseški Rouni ni občinska, zato je napis nezakonit«

Občina Trst je s postavitvijo napisa na ograjo pri nogometnem igrišču Rouna in igrišču za bejzbol na Proseku kršila zakon. Parcela, na kateri se nahaja nekdanje »gostišče«, namreč ni v lasti Občine Trst. To je v uradnem pismu, ki so ga naslovili na tržaškega župana Roberta Dipiazzo, zapisal Sandor Bukavec, predsednik Jusa Prosek in tržaškega župana opozoril, da se objekti, na katerih je pritrjen napis »Vietato l’accesso - Proprietà del comune di Trieste« (Prepovedan vstop - Last Občine Trst), nahajajo na zemljišču, ki je v lasti družinske skupnosti, ki jo sestavljajo potomci poglavarjev starodavnih družin vasi Prosek.

Zato je postavitev table v navzkrižju z zakonom, je prepričan predsednik Bukavec, ki je v nadaljevanju pisma opozoril tudi, da je s tem v zvezi stališče že izrazil tudi urad zemljiško-knjižnega sodnika, ki je s sodbo z dne 28. januarja 2001 zavrnil zahtevo Občine Trst za vpis služnosti na sosednjem zemljišču z enakim vpisom, ki se nahaja v katastrski občini Gabrovec Sv. Primož. »Navedbe na tabli so lažne, spodkopavajo resničnost dejstev in zemljiškoknjižnih vpisov, ki še vedno predstavljajo edini veljavni dokaz o lastništvu nepremičnin,« je zapisano v uradnem pismu.

Po mnenju proseških jusarjev so tovrstne enostranske poteze škodljive in ogrožajo skupne interese. Mestne upravitelje zato pozivajo, naj se odzovejo na pismo in poskrbijo za odstranitev sporne table. V kolikor tega ne bodo storili po petih dneh od vložitve pisma, bodo sami poskrbeli za odstranitev table, so še zapisali.

