Stavba za družbo Esatto je končana

Pri Sv. Andreju, tik ob nekdanji železniški postaji, kjer je dolga leta stal zapuščen, na pol zgrajen objekt Italijanskih železnic, se je končala gradnja nove stavbe. V njej bosta nov dom dobili družba Esatto in socialna služba Občine Trst, ki se bosta tja preselili februarja prihodnje leto.

A s tem še ni konec novosti na tem koncu mesta. V neposredni bližini novega objekta gradbeni delavci po naročilu Fundacije Italijanskih železnic prenavljajo pročelje stavbe nekdanje železniške postave pri Sv. Andreju. V kratkem bodo nasproti začeli graditi nov zdraviliški bazen in multimedijski pomorski park. V načrtih je tudi selitev zelenjavne veletržnice in ureditev velikega parkirišča. Na območju, ki je bilo dlje časa opuščeno, se tako rojeva nov predel mesta.

Naložba vredna 5,3 milijone

Nad novo stavbo je izredno zadovoljen župan Roberto Dipiazza, ki je bil pred leti pobudnik prenove na pol zgrajene stavbe in selitve družbe Esatto v njo. Današnje predstavitve zaključka del se je udeležila tudi pristojna za javne naložbe Elisa Lodi, ki je spomnila, da je bila investicija vredna 5,3 milijone evrov. Po njenih besedah so z gradbenimi deli končali v relativno kratkem času. Koncesionarja, podjetji Riccesi Holding in Balsamini Impianti, sta z deli začeli 25. novembra leta 2021, po prvotnih načrtih bi morali projekt končati jeseni lani, a sta koncesionarja zaprosila za podaljšanje terminskega roka. Zdaj je zares vse končano, do junija pa bo potekalo še testiranje novih prostorov, je bilo slišati na današnji novinarski konferenci.