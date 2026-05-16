»Stavka proti vojni, ki nas drago stane«

Avtonomni sindikat USB je za ponedeljek oklical vsedržavno splošno in celodnevno stavko, da bi javnost opozoril, kakšen je vpliv vojne na vsakdanje življenje v Italiji in na pristop, ki ga ima italijanska vlada do splošnih geopolitičnih izzivov.

»Vabimo vse, naj se pridružijo stavki in demonstraciji proti vojni, ki ni tako oddaljena od nas,« je včeraj na srečanju z novinarji povedal predstavnik USB Sasha Colautti. »Vojna neposredno vpliva na naše vsakdanje življenje in na globalno ekonomijo. Drago nas stane.« Sindikalist je spomnil na 30-odstotno podražitev goriv, 25-odstotno podražitev osnovnih živil in potrebščin. Energija je za 16 odstotkov dražja, kar se pozna na položnicah, najemnine pa so za sedem odstotkov dražje. Vsako leto, je še dodal, pade kupna moč za najmanj osem odstotkov.

USB prireja protest v podporo aktivistom mednarodne koalicije Global Sumud Flotilla, ki se je včeraj ponovno odpravila proti Gazi. »Flota ne prevaža samo humanitarne pomoči, ampak tudi sporočilo vseh nas, ki si želimo, da se vojna v Gazi konča, vseh nas, ki smo proti genocidu palestinskega naroda. « Vlada Giorge Meloni sodeluje pri tem pokolu, je zatrdil Colautti. »Evropski poslanci večkrat ponavljajo, da Izrael krši mednarodno pravo, a sankcij ni. Zakaj je Evropa ukrepala prosti Rusiji, ko je napadla Ukrajino, zdaj pa ne?« se je vprašal.

Sindikat bo ob stavki priredil shod, za katerega je izbral posebno pot. Zbirališče bo v ponedeljek ob 10. uri pred Gradom sv. Justa. Od tod bodo demonstranti krenili in se sprehodili po mestnem središču do Pomola Audace.

Protestni shodi bodo v ponedeljek potekali po vsej Italiji kot uvod v večjo demonstracijo, ki jo bo USB priredil v soboto, 23. maja, v Rimu.

Stavka bo prizadela več sektorjev, tudi promet. Podjetje Trieste Trasporti obvešča, da bodo možne motnje v javnem prevozu, z zamudami in spremembami voznih redov. Zagotovljene bodo vožnje avtobusov med 6. in 9. ter med 13. in 16. uro. Na železnicah bo stavka potekala od jutri ob 21. uri do ponedeljka ob isti uri, več vlakov so že ukinili.

Tudi iz podjetja AcegasApsAmga obveščajo, da bo zaradi stavke v ponedeljek lahko prišlo do sprememb oz. okrnitve storitev. Kot določa zakon, tudi AcegasApsAmga zagotavlja izvajanje osnovnih storitev.