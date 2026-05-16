Ladje za križarjenje

Trst pričakuje poseben prihod ladje Mein Schiff 4

Ladja ima za sabo zahtevno plovbo skozi Hormuško ožino; z enajstimi prihodi se vrača tudi Norwegian Cruise Line

Sanela Čoralič |
Trst |
16. maj 2026 | 11:38
    Mein Schiff 4 (WIKIPEDIA)
Po zahtevni plovbi skozi Hormuško ožino jutri v Trst prihaja potniška ladja Mein Schiff 4 družbe TUI Cruise. Prihod ladje ima poseben simbolni pomen, saj prihaja po večtedenski plovbi skozi območje, ki je v zadnjih tednih zaradi krize na Bližnjem vzhodu zaznamovalo svetovno ladjarstvo.

V družbi Trieste Terminal Passeggeri (TTP)za ladjo, ki se bo privezala ob potniški terminal, in njeno posadko pripravljajo posebno dobrodošlico, s katero želijo poudariti pomen dogodka za mesto in pristanišče.

Obenem je TTP potrdil tudi pomembno novico za prihodnjo sezono križarjenj. Križarska družba Norwegian Cruise Line se vrača v Trst z enajstimi prihodi ladje Norwegian Gem.

