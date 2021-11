Stefano Puzzer pred palačo OZN v Ženevi

Obljuba dela dolg. Kar je napovedal po neslavnem potovanju v Rim, je Stefano Puzzer, pristaniški delavec in duša protesta pred vhodom na sedmi pomol tržaškega pristanišča ter shodov proti covidnemu potrdilu, tudi uresničil. Danes malo pred 12. uro se je v Telegram skupini gibanja La gente come noi pojavil videposnetek, v katerem je naznanil, da je dospel pred predstavništvo OZN v Ženevi. Tu se namerava pritožiti zaradi nasilnega ravnanja policije, ki je 18. oktobra s solzivcem in vodnimi topovi izgnala protestnike izpred pristanišča. Potarnal pa bo tudi, ker je od rimske kvesture prejel odredbo o izgonu in enoletni prepovedi bivanja v italijanski prestolnici. 2. novembra je namreč odpotoval v Rim, kjer je postavil mizico in nekaj stolov, da bi nanje sedli papež, italijanski premier Mario Draghi, neimenovani predstavniki EU, ZDA in Rusije. Te zdaj stojijo na pločniku pred sedežem OZN v švicarskem mestu.

Puzzer je sicer napovedal, da nameravajo vstopiti v palačo mednarodne organizacije in zahtevati svoje pravice. O razpletu dogodkov bodo še poročali, je povedal.