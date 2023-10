Stenice stalnica v ljudskih gradnjah

»Spet smo na istem mestu, kjer smo pred časom opozarjali na neznosne pogoje, v katerih živijo stanovalci v stavbah družbe za ljudsko gradnjo ATER. Problem, ki bi se ga dalo zlahka rešiti, postaja prava mora,« je na srečanju z novinarji povedal občinski svetnik gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza v Ulici Orlandini na Pončani, kjer kaže, da je po stanovanjih prava invazija posteljnih stenic, okoli stavb pa trume podgan.

»Nemogoče živeti«

»Stanje je neznosno. Stenice so se razširile po stanovanjih na Pončani, a ljudje se sramujejo in ne želijo stopiti v javnost,« je povedala Angelica, predstavnica stanovalcev, ki je s sabo prinesla stekleno posodo, v njej pa nekaj živih stenic. Druga stanovalka je pri sebi imela fotografije in opisala, kako je že več mesecev primorana živeti: »Potem, ko obleke posušimo na prostem, smo jih primorani zaviti v plastične vreče, če jih želimo obleči, ne da bi se vanj vselili zajedavci. Vse, kar je iz blaga, moramo oprati na najmanj 60 stopinj Celzija, kar je okolju in žepu neprijazno, vsak dan pa razkužiti tla in čevlje s parnim čistilnikom.« Okrog postelje sta postavili dvostranski lepilni trak, da se na njem prilepijo stenice, ki želijo zapustiti posteljnino. Po besedah pričevalk zdravstveno podjetje ASUGI ne opravi dezinsekcije, ker omenjene živali ne prinašajo bolezni ne hujših posledic za zdravje.