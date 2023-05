Številna udeležba na pohodu proti zidovom

Na pohodu proti zidovom, ki ga organizirajo v sklopu festivala Sabir, se je zbralo veliko število udeležencev, po prvih ocenah naj bi jih našteli vsaj kakih 500. Mestoma jim je na gradu Socerb, kjer je bilo zbirališče, ponagajalo tudi vreme, ki se je sicer nato delno izboljšalo. Tudi morebitni občasni dež sicer ne bo povzročal večjih težav, ker bo pohod ravno zaradi negotovega vremena potekal po glavnih cestah in ne po gozdnih poteh. Zaključil pa se bo v Boljuncu. Organizatorji so odločili, da priredijo pohod po zadnjem delu balkanske poti. Želijo dati besedo tistemu delu Evrope in Italije, ki se ne preda zidovom in strahovom ter želi varovati pravice ljudi, ki iščejo zaščito, so med drugim zapisali.