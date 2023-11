Številne pobude ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Femicid Giulie Cecchettin, do katerega je prišlo le nekaj dni pred današnjim mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, še vedno odmeva v Italiji. Včeraj so na tržaški občini predstavili projekte, ki jih v sodelovanju z različnimi društvi organizirajo ob tem dnevu, občinski odbornik za izobraževanje, družino in enake možnosti Maurizio De Blasio pa je v spomin na Giulio srečanje z mediji uvedel z minuto molka.

Tržaška občina se je odločila, da podpre več dejavnosti. Center proti nasilju nad ženskami Goap bo s projektom Im»pari«amo alla pari, ki je že v teku, vstopil v zavod poklicnega izobraževanja Ial, kjer se bodo z mladimi pogovarjali o nasilju in o tem, kako ga je mogoče prepoznati, je pojasnila Adriana Luciani.

Mednarodna hiša žensk se je odločila za dva projekta. V tržaški šoli gradbeništva bodo za dijake organizirali filmske delavnice v sodelovanju s Hišo filma. Poleg tega bodo priredili srečanje z naslovom Un fiore per Saiqua. »Saiqua je bila pakistanska ženska, ki so jo lani umorili v Pakistanu. Želimo se je spomniti, saj je bila dolgo časa referenčna točka za Pakistanke v Trstu,« je razložila Patrizia Saina. V ta namen bodo 27. novembra v Mednarodni hiši žensk in 5. decembra v prostorih islamske skupnosti (v sodelovanju z njimi), priredili srečanji, na katerih bo govora o nasilju nad ženskami.

Društvo Vita Activa Nuova bo svoj projekt izvajalo na liceju Petrarca in zavodu Vinci Carli Sandrinelli. Kot je pojasnila Gabriella Taddeo so želeli s pobudo dati glas dijakom. V šolah bodo v delavnicah, ki jih bodo vodile prostovoljke centra Goap, mlade izobraževali tudi o branju in interpretiranju nasilne komunikacije. Poleg tega bodo nekaj dijakov izobrazili, da bi postali promotorji učinkovite komunikacije glede te tematike.

Društvo Luna e l’altra pa bo v torek ob 15.30 v dvorani Bazlen v palači Gopčević organiziralo srečanje Donna, vita e libertà, na katerem bodo spregovorili o nasilju nad ženskami v Iranu. Kot je pojasnila Florentia Corsani, bo srečanje obogatila iranska pevka Sarvenaz Forghani, ki jo bo na klavir spremljala Rossella Fracaros.

Danes bo skupina Hera za obeležitev dneva boja proti nasilju nad ženskami Urban Center obarval v rdeče.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.