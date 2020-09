Število mladoletnih migrantov stalno raste

Število mladoletnih migrantov brez spremstva, ki prihajajo v Italijo po t.i. balkanski poti, stalno raste. Njihovo število je v zadnjih letih stalno naraščalo, in sicer povprečno za 20 odstotkov vsako leto, trend pa se je potrdil tudi letos in vse kaže, da se bo nadaljeval. Kar pa je pri vsem tem najbolj vznemirljivo, je organizacija njihovega potovanja, ki se stalno nadgrajuje in je vedno bolj »prefinjena«.

Če so migranti še do nekaj let nazaj plačevali ljudi, da jim pomagajo v Evropo, se zdaj dogaja obratno. Trgovci z migranti – za to pač dejansko gre – jim zdaj pomagajo potovati v Evropo, rekoč da bodo plačali naknadno. To seveda pomeni, da bodo v bistvu večinoma stalno njihovi dolžniki. Velika večina ne namerava vsekakor ostati v Italiji, ampak jih zanimajo druge evropske države, še zlasti pa imajo v zadnjem obdobju kot glavni cilj Francijo.

O dogajanju na Tržaškem smo se pogovorili z ravnateljem Slovenskega dijaškega doma Srečka Kosovela, ki gosti mladoletne priseljence brez spremstva že od leta 1992, Gorazdom Pučnikom. Mladoletni brez spremstva so ljudje, ki pridejo v Italijo oziroma Evropsko unijo brez spremstva staršev ali polnoletnih sorodnikov in prihajajo iz držav zunaj Evropske unije, je razložil.