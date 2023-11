Število zločinov iz sovraštva se zmanjšuje

Čeprav se število zločinov iz sovraštva v zadnjih letih zmanjšuje, je treba biti pozorni na vse oblike nestrpnosti. To je glavno sporočilo včerajšnjega posveta z naslovom Žrtve sovraštva, ki je potekalo na sedežu poslovne šole MIB na Frnedu. Zbrane, med katerimi so bili tudi dijaki nekaterih višjih srednjih šol, so nagovorili namestnik generalnega direktorja italijanske policije Vittorio Rizzi, tržaški kvestor Pietro Ostuni, poveljnik tržaških karabinjerjev Mauro Carrozzo in prefekt Pietro Signoriello.

Drugi mož policije Rizzi, ki je tudi predsednik Observatorija za varstvo žrtev zločinov iz sovraštva (OSCAD), je v svojem nagovoru naštel, kaj vse je bilo v zadnjih letih storjeno na področju opredelitve okvirjev za močan skupni odziv na rasistični in ksenofobični govor in kazniva dejanja iz sovraštva. Med ta spadajo vsa kazniva dejanja, ki izhajajo iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada žrtev, je povedal gost.

Spolna diskriminacija

Več o diskriminaciji je nato povedal Davide Zotti, predsednik prostovoljnega združenja A scuola per conoscerci, v okviru katerega ozavešča dijake o pomenu spoštovanja istospolno usmerjenih parov. Kot je povedal Zotti, ki je tudi profesor v eni od višjih srednjih šol, se je v zadnjih letih situacija sicer nekoliko izboljšala. »Govoriti o istospolni usmerjenosti ni več tabu tema, danes o tem govorimo bolj sproščeno, a temu navkljub je sovražnih vzklikov in pripomb na račun homoseksualcev še vedno preveč,« je dejal.