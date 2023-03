Steza prijateljstva vabi pohodnike z obeh strani meje

Letošnji tradicionalni, že 42. pohod Odprta meja brez ovir, ki ga prirejata občini Dolina in Hrpelje-Kozina, bo potekal v znamenju posebne pozornosti do okoljske problematike, odkrivanja lepot Naravnega rezervata Doline Glinščice in migracij. Podroben program so včeraj predstavili na dolinski občini. Ta vsebuje tudi več spremljevalnih dogodkov.

V torek ob 20. uri bodo v gledališču Prešeren v Boljuncu predvajali film Trieste è bella di notte, ki so ga premierno predstavili na Tržaškem filmskem festivalu.

V petek, 17. marca, bo v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu likovna delavnica, namenjena učencem petih razredov osnovnih šol obeh občin organizatork. Med petkom in nedeljo bo potekala didaktična izmenjava, namenjena dijakom nižjih srednjih šol in dijakom pobratene Občine Kočevje v sodelovanju z mladinsko gledališko skupino Breg, ki jo vodi Boža Hervatič.

V nedeljo, 19. marca, bo namreč potekal osrednji dogodek, in sicer pohod po Stezi prijateljstva. Odhod z italijanske strani bo ob 9. uri izpred Sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu. S slovenske strani pa bodo startali ob 8. uri iz Beke. Srečanje obeh skupin je predvideno v Botaču ob 11. uri, skupaj pa bodo pot nadaljevali do Beke, kjer bo ob 13. uri družabno srečanje ob glasbi skupine Ne joči pevec.