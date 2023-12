Štipendijo Dorče Sardoč so prejeli Ivan, Renee in Mateja

Sklad Dorče Sardoč podeljuje od leta 1996 štipendije zaslužnim študentom. Letos so se nagrade za študij v vrednosti 2000 evrov veselili trije, in sicer Mateja Tavčar, Ivan Devetak in Renee Starich.

»V teh letih smo razdelili skoraj 350 tisoč evrov, kar še zdaleč ni malo,« je na slovesni podelitvi v dvorani devinsko-nabrežinskega občinskega sveta v četrtek zvečer zbranim pojasnil predsednik sklada Boris Peric. Od kod črpa sklad sredstva za financiranje štipendij? V glavnem gre za prispevek petih tisočink, ki jih davčni zavezanci na osnovi davčnih prijav namenijo skladom in organizacijam – teh je kakih dvesto, od česar se nabere do 8 tisoč evrov letno. Redno podporo uživajo tudi s strani Urada RS za zamejce po svetu in v zamejstvu, ki prispeva 1600 evrov, letos pa so po nekajletnem premoru prejeli prispevek 1000 evrov s strani ZKB Trst Gorica.

Kdo so letošnji štipendisti? Mateja Tavčar iz Repna študira aplikativno kineziologijo na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli (Univerza na Primorskem), Ivan Devetak je doma iz Števerjana in študira gospodarski inženiring v Vipavi na Poslovno tehniški fakulteti (Univerza v Novi Gorici), Renee Starich s Cola pa se je odločila za študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Kopru (Univerza na Primorskem). Prva dva sta ob denarni podpori prejela tudi knjigo Dorčeta Sardoča Tigrova sled, medtem ko bo Renee brala knjigo Dušana Jelinčiča Upor obsojenih, ker je kot lanska štipendistka knjigo že prejela. »Za razpis za študente prve in druge univerzitetne stopnje smo prejeli 14 prošenj, medtem ko nismo za podiplomski študij ali specializacijo prejeli niti ene,« je dodal Peric. Vsota štipendije je odvisna seveda od sredstev, kriterij porazdelitve pa ostajata študijski uspeh in potrebe oz. dohodki prosilcev.