V Trstu nižje komunalne pristojbine za ravnanje z odpadki

Gospodinjstva in gospodarske dejavnosti bodo letos prvič po več letih plačali manj za predelavo odpadkov. Tarife za komunalne pristojbine je včeraj predstavil pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli, ki je dejal, da gre za drugačen trend ne le v primerjavi z drugimi mesti v Furlaniji - Julijski krajini, temveč tudi v širšem italijanskem prostoru, kjer stroški ravnanja z odpadki še naprej rastejo.

Kot je povedal odbornik, se je povprečna komunalna pristojbina (Tari) med letoma 2020 in 2025 povečala le minimalno - s približno 344 na 345 evrov letno. V Gorici se je povprečni strošek v enakem obdobju zvišal s 350 na 435 evrov, v Pordenonu s 188 na 222 evrov, v Vidmu pa s 191 na 224 evrov. Odbornik je ob tem dodal, da je Trstu uspelo omejiti rast stroškov predvsem zaradi sistematičnega boja proti neplačnikom komunalnega prispevka. Samo letos je občini uspelo zagotoviti približno 3,6 milijona evrov prihrankov, ki zmanjšujejo znesek davka.

Skupni strošek sistema ravnanja z odpadki bi sicer lahko letos brez dodatnih ukrepov znašal približno 43,3 milijona evrov. Po zaslugi izterjanih dolgov se je končni strošek znižal na 39,7 milijona evrov. Letošnje znižanje bodo občutili skoraj vsi uporabniki sistema. Računi se ne bodo znižali le pri enočlanskih gospodinjstvih.