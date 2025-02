Štirje protestniki se bodo zagovarjali pred sodnikom

Štirje od petih protestnikov gibanja No Green Pass, ki so novembra leta 2021 na Borznem trgu sodelovali pri izgredih med shodom proti covidnemu potrdilu, bo šlo na sojenje, eden pa bo plačal denarno kazen in na ta način ustavil kazenski postopek. Sojenje se bo začelo 4. aprila. Dva obdolženca obtožnica bremeni upiranja uradni osebi, enega bremeni obtožnica žaljenja uradne osebe, organizatorka shoda pa je obtožena, da ni primerno poskrbela za varnost.

Odločitev, da se obtožene protestnike pošlje na sojenje, je včeraj na predhodni obravnavi sprejel sodnik Luigi Dainotti. Obravnava je potekala za zaprtimi vrati, prisotni pa so bili trije obdolženci, ki jih je odločitev sodnika vidno presenetila. Presenečen je bil tudi odvetnik treh obdolžencev Pierumberto Starace, ki je sodnikovo odločitev pospremil s temi besedami: »Računal sem na to, da bosta ena ali dve moji stranki oproščeni in da ne bo treba iti na sojenje. Sodnikova odločitev se mi zdi sporna, saj so bile med izgredi prisotne tudi provokacije s strani policijskega oddelka Digos. Moje stranke so se odzvale na provokacijo neuniformiranih ljudi, ki se niso niti predstavili. Po mojem bi bilo treba primer arhivirati.« Odvetnik je ob tem še dodal, da je prepričan v pozitiven izid sojenja.