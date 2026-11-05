Iz Starega pristanišča so odvedli petdeseterico oseb

Tržaški varnostni organi so na podlagi odločitev pokrajinskega odbora za varnost danes dopoldne izvedli obsežno policijsko akcijo v Starem pristanišču, kjer so v skladiščih našli približno petdeset oseb.
Pri akciji so sodelovali policisti, karabinjerji, finančna policija ter lokalna policija. Kvestura bo preverila dokumente migrantov, ki so se zatekali v skladiščih v Starem pristanišču. 15 oseb, ki so jih policisti našli v skladiščih, je v Trst prišlo kljub terminom za ureditev prošenj za azil v drugih pokrajinah. 20 oseb pa je bilo naročenih na tržaški kvesturi. Policija še preverja status preostalih 15 oseb.
Po akciji, so dodali na tržaški kvesturi, bodo zavarovali skladišča v Starem pristanišču in odredili stalen nadzor nad njimi.