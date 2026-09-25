Včeraj se je prevrnil avtomobil, danes povzroča nevšečnosti spolzka snov na cestišču

Udeleženci v tržaškem prometu se morajo od včeraj zvečer soočati z mnogimi nevšečnostmi, varnostni organi so obravnavali dve resnejši prometni nesreči, v več krajih v mestu pa se je danes pojavila spolzka snov na cestišču.

Včeraj pozno zvečer sta po poročanju medijev trčila avtomobila v Ulici Filzi. Eden od teh se je zaradi trka prevrnil in pristal na strehi. Voznik se na srečo ni huje poškodoval, zato njegov prevoz v katinarsko bolnišnico ni bil potreben.

Danes zjutraj sta v Drevoredu D'Annunzio iz še nepojasnjenih vzrokov trčila avtomobil in motor. Hujših poškodb naj ne bi bilo, nesreča pa je povzročila hude zastoje.

Vedno danes pa se je v raznih krajih v mestu in predmestju na ulicah pojavila spolzka snov, ki jo delavci še odstranjujejo. Posebna previdnost je zato potrebna v Škedenjski ulici, v ulicah Costalunga, Pace, Teatro Romano, Pellico ter na Trgu Riborgo.