VREME
DANES
Petek, 25 september 2026
Iskanje
Prometne nesreče

Včeraj se je prevrnil avtomobil, danes povzroča nevšečnosti spolzka snov na cestišču

Tržaška lokalna policija in drugi organi imajo polne roke dela

Spletno uredništvo |
Trst |
25. sep. 2026 | 11:11
    Včeraj se je prevrnil avtomobil, danes povzroča nevšečnosti spolzka snov na cestišču
    Lokalna policija, slika je simbolna( ARHIV )
Dark Theme

Udeleženci v tržaškem prometu se morajo od včeraj zvečer soočati z mnogimi nevšečnostmi, varnostni organi so obravnavali dve resnejši prometni nesreči, v več krajih v mestu pa se je danes pojavila spolzka snov na cestišču.

Včeraj pozno zvečer sta po poročanju medijev trčila avtomobila v Ulici Filzi. Eden od teh se je zaradi trka prevrnil in pristal na strehi. Voznik se na srečo ni huje poškodoval, zato njegov prevoz v katinarsko bolnišnico ni bil potreben.

Danes zjutraj sta v Drevoredu D'Annunzio iz še nepojasnjenih vzrokov trčila avtomobil in motor. Hujših poškodb naj ne bi bilo, nesreča pa je povzročila hude zastoje.

Vedno danes pa se je v raznih krajih v mestu in predmestju na ulicah pojavila spolzka snov, ki jo delavci še odstranjujejo. Posebna previdnost je zato potrebna v Škedenjski ulici, v ulicah Costalunga, Pace, Teatro Romano, Pellico ter na Trgu Riborgo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: