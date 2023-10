Stoletnico bo tržaška univerza praznovala s številnimi pobudami

Gostovanje umetnikov, razstave, gledališke predstave, športni maratoni, filmski dogodki, državne in mednarodne znanstvene prireditve. Tržaška univerza obhaja prihodnje leto stoletnico ustanovitve oziroma »stoletje raziskav, odličnosti, ustvarjalnosti in človeške iznajdljivosti.« Tako je v soboto pri postojanki Univerze v Trstu na Velikem trgu v okviru Barcolane v video povezavi napovedal rektor Roberto Di Lenarda in se zahvalil podpori Dežele FJK in zavoda Erpac.

»Stoletnica je priložnost, da se vsi spomnimo in okrepimo vez med univerzo in mestom. Univerza je v zadnjih letih opravila pomembne naložbe v ljudi, v kakovost poučevanja in izboljšavo prostorov,« je dejal rektor in povabil na trg, kjer bodo študenti in univerzitetni profesorji poskrbeli za več interaktivnih dogodkov na temo okolja, morja in trajnosti.

Začelo se bo kajpak z odprtjem novega akademskega leta (najbrž bo to januarja), ki ga bo tokrat prvič spremljala nova himna univerze, ki jo je podpisala Marcela Serli.

Še pred tem bodo na svoj račun prišli umetniki v sklopu dogodka Shine Bright Like a Diamond (sijaj svetlo kot diamant), ki bo koncept znanosti prelil v umetnost. Med 6. in 14. novembrom bo na univerzi na Trgu Evropa ustvarjalo deset sodobnih umetnikov, po eden na študijski oddelek. Tema njihovih del bo prikaz prihodnosti znanstvenega raziskovanja skozi umetniško prizmo. Dela bodo razstavljena na glavnem stopnišču od 14. novembra do decembra 2024. Dogodek, pri katerem sodelujeta Erpac - Dežela FJK in Ardis, se vključuje v širši koledar, ki se je začel z odprtjem razstave I miei pùpoli, posvečeno znanstveniku in umetniku Gaetanu Kanizsi. V prihodnje pa napovedujejo še odprtje zgodovinsko-umetniške razstave ob stoletnici na Gradu sv. Justa.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.