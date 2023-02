Stopamo po tankem ledu

Dark Theme

Podnebne spremembe so skrb vzbujajoč pojav, človeštvo pa zaradi globalnega segrevanja in taljenja ledenikov pleše na tankem ledu. Tega se še kako dobro zavedajo pustarji z Opčin - mladi opesnki pustarji. Z letošnjim letom je namreč gradnjo pustnega voza v roke od starejših kolegov prevzela mlada ekipa, ki jo vodita 19-letni Marko Blason in 24-letni Matija Furlan.

Openski pustarji pripravljajo voz, ki bo opozarjal na podnebne spremembe (FOTODAMJ@N)

V pustnem šotoru na dvorišču Prosvetnega doma na Opčinah so ob našem prihodu pustarji ravno lepili okel na mamuta Mannyja, ki se mu pod nogami topi ledenik, zaradi česar se prestrašen dviga na zadnje tace. Na Opčinah so navdih za voz namreč našli v Disneyjevi risanki Ledena doba. »Prvi del voza krasita lenivec Sid in zobati tiger Diego, ki trpita zaradi vročine,» je med ogledom umetnine na kolesih razložil Marko in pokazal na ledeno goro. Iz nje se dviga znanstvenik v havajski obleki, v njegovih rokah pa tiktaka ura, metafora za čas, ki nam ostaja do podnebne apokalipse.

