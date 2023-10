Stopili so na jaguarja

V središču Opčin je sedmerica mladih v četrtek po 22. uri naletela na luksuzen avtomobil jaguar e-type (parkiran je bil na avtobusnem postajališču) in začela stopati nanj - na pokrov motorja in na streho - ter se fotografirati s telefoni. Prizor pred gostilno Max, v Narodni ulici, pa je posnel očividec in posnetek objavil na družbenih omrežjih.

Kot poroča novičarski portal TriestePrima, bo lastnik vozila, doma iz Trsta, mladeniče (neuradno naj bi šlo za mladoletne tuje državljane brez spremstva, ki jih gostijo v bližnjem središču) prijavil karabinjerjem. Na karoseriji naj bi nastala škoda, avtomobil je drugače po njegovih besedah vreden okrog 80 tisoč evrov.