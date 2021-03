Stranski učinki cepiva se poznajo v šoli

Kdor se je že cepil proti covidu-19 ve povedati, da je še isti dan oz. dan pozneje občutil rahlo slabost z glavobolom, vrtoglavico in utrujenostjo, povišano telesno temperaturo in morda želodčnimi motnjami oz. krči v trebuhu. Blažji učinki sicer izzvenijo v dnevu ali dveh dneh počitka, pravijo. Sicer pa občuti »stranske učinke« cepljenja te dni tudi veliko širša šolska populacija, saj se zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja postopoma odpravljajo na prvi odmerek v sklopu državnega programa cepitve, v katerega so vključeni od prejšnjega tedna, in drug za drugim klonejo reakcijam na vbod.

Starši otrok, ki obiskujejo vrtce, osnovne in prvostopenjske srednje šole Večstopenjskega ravnateljstva Opčine so po elektronskem dnevniku prejeli sporočilo, da obstaja možnost, da bo prišlo do manjših sprememb v šolskem urniku. Vzgojitelji, učitelji in profesorji so na vrat na nos namreč ravno zaradi posledic cepljenja zmanjkali in na vrat na nos mora šola poskrbeti za nadomeščanje odsotnih oz. ohranjanje pouka vsaj v najustreznejših oblikah.

Ravnateljica liceja Prešeren Loredana Guštin je sklepala, da povzročajo odsotnosti najbrž večje težave na osnovnih šolah, kjer je veliko bolj sitno, če zmanjka učitelj, medtem ko uspe njim na liceju slednje nadomestiti s kolegi in razredu ponuditi alternativne dejavnosti. »Pozitivno gledam na dejstvo, da so se ljudje odločili za ta korak. Najbrž bo maja, ko nas čaka še drugi odmerek, spet podobno. Tako pač je. V takih posebnih časih je bistvenega pomena, da smo še na šoli in da imamo dijake na šoli. Čim več in čim dlje.«