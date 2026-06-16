Večmilijonski program bosta sklenila dva kulturna dogodka

Dva kulturna večera bosta sklenila razvejani spekter del, dogodkov in dejavnosti, ki so bile izvedene v goriškem grajskem naselju v sklopu razpisa Borghi. Slednji je v mestno četrt prinesel preko trideset milijonov evrov sredstev. V petek, 19. junija, in v petek, 26. junija, v večernih urah se bo grajsko naselje od Ploščadi Seghizzi do gradu in Trga sv. Antona prelevilo v pravi mednarodni oder, kjer bo na sporedu preplet glasbe, plesa in kulture.

»Večletni program v sklopu razpisa Borghi smo želeli zaključiti elegantno in mestu podariti dva posebna umetniška dogodka,« je poudaril goriški odbornik Luca Cagliari. Dva večera v okviru zaključka programa iz razpisa Borghi v Gorici predstavljata vrhunec večletnega procesa. Dogajanje bo potekalo 19. in 26. junija ob 21.30 na dveh simbolnih prizoriščih – v grajskem naselju in na Trgu sv. Antona. Prvi večer bo združil klavirsko ustvarjanje mednarodno uveljavljenega pianista Rema Anzovina ter ples petih članic skupine Vertical Waves. Gre za t. i. site-specific performans, kjer se plesalke gibljejo po stolpih in zidovih gradu, glasba pa se razliva po prostoru in ustvarja potopitveno umetniško izkušnjo, ki povezuje arhitekturo, telo in zvok. Drugi večer bo posvečen koncertu violinista Pierpaola Fotija; združil bo klasični in sodobni repertoar, ki gre od skladb Vivaldija do pesmi švedskega didžeja Aviciija.

Izvedli vrsto prenovitvenih del

Razpis Borghi so na državni ravni pripravili v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), namenjen je bil oživitvi zgodovinskih mestnih četrti. V okviru linije A je bilo izbranih 21 občin – po ena za vsako italijansko deželo, ki so prejele sredstva za izvedbo obsežnih razvojnih projektov. V Furlaniji - Julijski krajini je bila sredstev deležna goriška občina;za oživitev območja goriškega gradu in grajskega naselja vse do trgov Cavour in sv. Antona je prejela preko dvajset milijonov evrov, ki jim je treba prišteti še enajst milijonov evrov deželnih sredstev. Skupno je bilo tako na voljo skoraj 32 milijonov evrov.

V Gorici so s sredstvi iz razpisa Borghi izvedli vrsto obnovitvenih del na grajskem obzidju, ki so stala približno štiri milijone evrov. V prenovljeno območje nekdanjega goriškega lokala Bastione fiorito in ploščad, na kateri so namesto nekdanjega šotora postavili paviljon, so vložili 3,2 milijona evrov. Za vrsto del, zlasti za povečanje varnosti, so poskrbeli tudi na gradu; vredna so bila skoraj dva milijona evrov. Skoraj pet milijonov evrov je nenazadnje šlo za prenovo sedeža Pokrajinskih muzejev v grajskem naselju. »Sredstva iz razpisa Borghi so bila namenjena tako prenovitvenim delom kot tudi podpori kulturnih dejavnosti,« je poudarila generalna tajnica goriške občine Maria Grazia De Rosa. »Skoraj vse, kar danes vidimo na tem območju, je sad te urbane, kulturne in gospodarske prenove zadnjih treh let,« je pojasnila De Rosa. Projekt je poleg infrastrukturnih del poskrbel za vzpostavitev novih kulturnih in skupnostnih prostorov ter podporo lokalnim trgovinam in obrtništvu.