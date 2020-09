Strmi Piščanci obrodili obilico sladkega grozdja

Pri Piščancih, vasici nad Rojanom, se na težko dostopnih terasastih območjih razprostirajo vinogradi Andreja Boleta. »Območje je res zelo strmo, a imam to srečo, da je že moj oče uredil pot, po kateri lahko v vinograd zapeljem s traktorjem in si z njim vsaj delno pomagam pri delu,« je na paštnu, od koder se je odpiral čudovit pogled na morje, pojasnil Andrej, ki je z letošnjo letino zelo zadovoljen. Na približno treh hektarjih vinograda bo tako tudi letos pobral obilico sočnega in sladkega grozdja sort malvazija, vitovska, avtohtona glera in refošk. Belo grozdje bo končal trgati ta konec tedna, črno pa bo na vrsti prihodnji teden.

»Glera ima letos precej sladkorja, kar je pozitivno, saj pomeni, da je lepo dozorela. Imela bo približno 13 stopinj alkohola. To je avtohtona sorta, kar se lahko vidi pri trganju, saj so grozdi veliko bolj čvrsti. Če jih poskušaš utrgati z roko boš imel več grozdja na majici kot pa v roki.«

Iz mošta, ki ga bodo pri Boletu ta konec tedna iztisnili iz grozdja, Andrej računa, da bo pridobil med 180 in 200 hektolitrov vina. Vino bo približno eno leto zorelo tako v železnih kot v lesenih sodih, nato bo čas za ustekleničenje. Vino bo Bole nato ponujal v gostilnah, barih ter vinotekah, nekaj ga bo preko posrednika izvozil po Italiji, kjer se bodo lahko stranke same prepričale o kakovosti vina, ki na tem strmem vinorodnem koščku zemlje med Krasom in morjem nastaja iz Andrejevih požrtvovalnih rok.