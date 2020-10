Študenti in raziskovalci z roko v roki

Trst iz dneva v dan povečuje in krepi svoj raziskovalni potencial. Tokrat sta k temu prispevala Univerza v Trstu in Mednarodni znanstveni center za genski inženiring in biotehnologije ICGEB, ki sta sicer že 28. julija letos podaljšala za tri leta oz. do 5. aprila 2024 okvirni sporazum, s katerim želita okrepiti vzajemno sodelovanje pri raziskovalnih in izobraževalnih dejavnostih ter na področju prenosa tehnologije. Zasledovanje višjih kompetitivnih standardov na znanstveni in tehnološki mednarodni ravni je namreč cilj, ki ga obe ugledni ustanovi zasledujeta.

Kaj predvideva okvirni sporazum oz. kaj vse še snujeta tržaški ustanovi, sta rektor Roberto Di Lenarda in generalni direktor ICGEB Lawrence Banks pojasnila novinarjem v prostorih centra ICGEB v znanstvenem parku Area na Padričah.

Povezovanje in sodelovanje sta gesli, ki zaznamujeta dogovor, saj predvideva slednji, da lahko docenti, raziskovalci in študenti koristijo prostore in laboratorije ene ali druge ustanove, snujejo skupne raziskovalne programe in si skratka pomagajo. Spodbujanje in olajševanje izmenjav med raziskovalci oz. študenti ter ponujanje didaktičnih aktivnosti se udejanja v skupnem doktorskem študijskem programu molekularne biomedicine. K temu gre dodati tudi raziskovalno dejavnost na področju srca ter rakastih celic.