Študiral bo zgodovino in nadaljeval z violino

Če te kaj navdušuje, potem lahko s pravo mero prizadevanja dosežeš zastavljene cilje. Nekako tako lahko povzamemo duh Blaža Terpina, ki je z najvišjo oceno maturiral na klasičnem liceju Franceta Prešerna. Dva dni pred začetkom mature je z Mešanim mladinskim zborom Emil Komel iz Gorice nastopili na proslavi ob dnevu državnosti Republike Slovenije v Rimu, kjer se je z drugimi sopevci mudil na povabilo slovenskega veleposlanika Matjaža Longarja. To mu je pravzaprav celo pomagalo, da se je sprostil in mirneje lotil zaključnega izpita, je povedal. Po pisni nalogi iz italijanščine je na tržaškem konservatoriju Tartini, kjer študira violino, isti dan z odličjem opravil še izpit klavirja.

Vse se da uskladiti, je potrdil odličnjak iz Devina, ki med drugim poje še v Mešanem pevskem zboru Hrast iz Doberdoba. Navdušen glasbenik je drugače podpredsednik Devinskega mladinskega krožka in v prostem času rad zahaja v hribe in smuča. Od otroških let zahaja v Innichen, kjer se je to poletje prvič tudi spopadel z delovnim svetom, saj avgusta tam dela kot natakar v kavarni in slaščičarni.

Glasbi se tudi v prihodnosti ne bo odpovedal, saj bo nadaljeval študij na konservatoriju, ob tem pa bo na tržaški univerzi študiral zgodovino, ki mu je od nekdaj pri srcu. »Od vedno me je pritegnilo tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, ker z njo lahko osmislimo našo sedanjost in obstoj,» je razložil. Ne ve še sicer, če bi hotel postati zgodovinar, profesor ali kaj drugega. Pustil se bo presenetiti nad tem, kamor ga bo vodila nadaljnja pot, je orisal odličnjak.

