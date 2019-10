Švedski dijaki na obisku v Trstu

Dijakinje in dijaki 4. razreda kemijsko-biotehnološke smeri Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana so v iztekajočem se tednu v sklopu projekta v programu Erasmus+ gostili vrstnike z gimnazije Rudbecksgymnasiet v švedskem Örebroju.

Tokratna etapa projekta, ki sicer poteka že drugo leto zapored, se bo sklenila jutri, ko se bodo švedski dijaki vrnili domov, obogateni z izkušnjo tedenskega obiska, rdeča nit katerega je bila »vinsko« obarvana. V teku obiska so se dijaki namreč seznanjali s celotnim procesom pridelovanja vina, od vinograda mimo laboratorija pa vse do vinske kleti.

Gosti so prispeli v nedeljo, je včeraj pojasnila koordinatorica projekta, profesorica Katja Pasarit, s samimi izobraževalnimi dejavnostmi, ki so bile spretno vtkane v raznovrstne obiske in so se izmenjevale z razvedrilnimi in spoznavnimi trenutki, pa so dijaki začeli v ponedeljek. Takrat so v šolskem laboratoriju skupaj pripravili vzorce za fermentacijo in destilacijo, v popoldanskih urah pa so tržaški dijaki švedske kolege popeljali na sprehod po mestu.

Torkov dan se je začel s spoznavanjem osnov someljejstva ter o kombiniranju vin in hrane, popoldne pa so dijaki na Padričah obiskali mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB, kjer so tudi vstopili v laboratorij in se pomerili v vajah iz mikrobiologije, ter znanstveni park Area, kjer so se seznanili s čezmejnim projektom Interreg o spodbujanju trajnostnega vinogradništva s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije na čezmejnem italijansko-slovenskem območju.