Svet v krožniku ali kontaminacija tradicije

Od 19. oktobra do 10. novembra bomo lahko v okviru prireditve Okusi Krasa spet sedli za mizo in se prepustili kulinaričnemu doživetju v znamenju domačih proizvodov, se pravi tradicije. Vendar tokrat s kančkom inovativnosti in kontaminacije. Rdeča nit prireditve, ki jo prireja Slovensko deželno gospodarsko združenje in obhaja letos že 23. izvedbo, bo namreč svet v krožniku oz. domači okusi z mednarodnim pridihom. Sodelujoče restavracije in gostilne so bile povabljene, da letos preučijo kulinarične vplive, ki so skozi stoletja zaznamovali Kras.

»Obiskovalci bodo v krožniku na tak način odkrili, kako so sestavine iz Amerike in drugih koncev sveta skozi zgodovino bogatile krajevno kuhinjo in prispevale k raznovrstnosti okusov in jedi. Iz spajanja različnih kultur se rodi lahko nekaj novega in dobrega, kar naredi okuse še bolj posebne, krožnike pa še bolj bogate,« je na predstavitvi dogodka v Sesljanu povedala predsednica gostinske sekcije SDGZ Tjaša Devetak.

Prireditev bo letos oblikovalo enajst gostincev – Ošterija Ferluga (Ferlugi), restavracija Antica Trattoria Suban (Sv. Ivan, Trst), restavracija El Fornel (Trst), gostilna Al Faro (Greta, Trst), gostilna Veto (Opčine), restavracija Križman (Repen), društvena gostilna Gabrovec 1902 (Gabrovec), gostilna Crocevia (Križ), gostilna Sardoč (Prečnik), Lokanda Devetak (Vrh) in Al ponte del Calvario (Grojna, Gorica), tri pekarne oz. slaščičarne, in sicer Čok (Opčine), Bukavec (Prosek) in Cotič (Sovodnje), ter sedem barov oz. trgovin, se pravi vinotoč Cherti Ernesto, delikatesna trgovina Sfreddo, trgovina Sfreddo, kavarna Bar X (vsi Trst), kavarna Vatta (Opčine), pražarna Primo Aroma (Proseška postaja) in trgovina Despar Kukanja (Nabrežina).

Več o samih jedilnikih na www.okusikrasa.net.