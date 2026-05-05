Po smrtni nesreči mladega gozdarja stekla nabirka za 22-letno nosečo partnerko

Celotno Goriško ter širšo javnost je minuli četrtek pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja s Trnovega . Njegova 22-letna partnerka Sara, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka, je ostala sama.

Pri plesnem društvu L’uniti, katerega Sara je članica in na Rdečem križu Nova Gorica so sklenili, da za Saro, mlado bodočo mamico, odprejo račun, na katerem zbirajo prostovoljne prispevke.

»Pridružujemo se akciji zbiranja pomoči za mlado bodočo mamico, ki ji je tragedija kruto posegla v obdobje, ki naj bi bilo vsakemu najlepše. Začetek skupne poti, v pričakovanju, z vsemi načrti za prihodnosti je presekala delovna nesreča, v kateri je izgubil življenje partner in bodoči očka še nerojenemu otroku,« so zapisali v Rdečem križu Nova Gorica na svojem facebook profilu, kjer obveščajo o akciji.

Ob tem so objavili tudi zapis, v katerem Tanja Makuc Simčič v imenu kluba L’uniti prosi za pomoč. »Globoko nas je pretresla tragična novica o hudi delovni nesreči, v kateri je življenje izgubil partner naše plesalke orienta Sare Podgornik - klub L’uniti. Sara je stara šele 22 let. V obdobju, ki bi moralo biti polno pričakovanj in načrtov za skupno prihodnost, se je nenadoma znašla sama. Trenutno opravlja vozniški izpit, prizidek, ki sta ga s partnerjem z veliko truda gradila skupaj, je ostal nedokončan. Čez mesec in pol pa pričakuje rojstvo njunega prvega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek,« je zapisala.

V klubu so se zato odločili, da v sodelovanju z novogoriškim Rdečim križem odprejo račun za zbiranje finančne pomoči. »Vljudno in iskreno vas prosimo za podporo. Vsak prispevek, ne glede na višino, bo Sari v veliko pomoč in ji bo omogočil vsaj nekoliko bolj varen in dostojanstven začetek novega poglavja z njenim otrokom. Hvala vsem, ki boste izkazali solidarnost, pomagali ali delili to sporočilo. V takšnih trenutkih se pokaže prava moč skupnosti,« je sklenila zapis.

Kako lahko pomagate

Kdor lahko pomaga, lahko denar za pomoč Sari nakaže na tekoči račun Rdečega križa Nova Gorica, TRR: SI56 6100 0001 2761 764, sklic na številko 101. Namen: ZA SARO.