Začeli bodo pri mladih

Krepitev stikov med mladimi z obeh strani meje skozi povezovanje šolskih in pošolskih ustanov, pa tudi nadaljevanje promocije kulturnih in drugih dogodkov čezmejnega goriškega prostora na skupnem mestu ter nadaljnje spodbujanje nastajanja čezmejnih navez skozi razpise so bile teme srečanja, ki je danes potekalo v novogoriški mestni hiši. Župan Samo Turel se je po sestanku, ki ga je marca imel s predstavniki vseh organizacij in ustanov Slovencev v Italiji, tokrat srečal z Odborom za čezmejno sodelovanje, da bi vprašanja, ki so jih nanizali na prejšnjem snidenju - med temi so šolstvo, jezik in čezmejne povezave -, začeli konkretno naslavljati.

V imenu SKGZ sta se srečanja udeležila Marino Marsič in Rudi Pavšič, za SSO pa sta bila navzoča Franka Padovan in Julijan Čavdek. »Slovenska narodna skupnost v Italiji je imela v EPK vidno vlogo, zapuščino GO! 2025 pa želimo skupaj razvijati naprej, in to na pragmatičen način,« je povedal Turel. Zato so se dogovorili, da bodo srečanja med Odborom in MONG potekala dvakrat ali trikrat letno (naslednje bo po poletju), Turel pa bo že pred tem organiziral sestanek med ravnatelji slovenskih večstopenjskih šol na Goriškem, osnovnih šol v Novi Gorici ter pošolskih ustanov z obeh strani meje (Dijaškega in Mladinskega doma v Gorici ter Dijaškega doma Nova Gorica), da bi spodbudili sodelovanje med njimi in spoznavanje med mladimi, »ki bodo duh brezmejnosti peljali naprej«.

Na področju promocije kulturnih in drugih dogodkov so sogovorniki soglašali, da bi bilo treba nadaljevati po zgledu skupne večjezične čezmejne platforme GO! 2025, za kar bi bila potrebna pomoč EZTS GO, katerega predsedovanje bo julija prevzela MONG. Govor je bil še o ovrednotenju EZTS in njegovih odborov ter nadaljnjem spodbujanju čezmejnega povezovanja po zgledu Sklada za male projekte oz. s tem, da bi bili projekti, ki vključujejo partnerje z druge strani meje, nagrajeni z višjim številom točk. Poudarek je bil tudi na krepitvi rabe slovenskega jezika v javnosti in učenju jezika soseda.