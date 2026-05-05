Davidu Bandlju nagrada Merkù

Dirigent David Bandelj bo v soboto, 9. maja, ob 19. uri prejel 4. nagrado Pavle Merkù za dosežke na zborovskem področju. Po uspehih na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kot tudi zaradi učinkovite širitve zborovske kulture med mladimi in poglobljenega, premišljenega dela, ki zaznamuje njegove glasbene projekte, bo Bandelj (1978) pomenljivi vrsti nagrad dodal še priznanje, ki vrednoti izjemne zasluge na področju krepitve, obogatitve in širitve zborovske kulture znotraj slovenske manjšine v Italiji.

Nagrado bienalno podeljujeta Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sklopu projekta Cantate in ob Dnevu Evrope. Doslej so priznanje prejeli Patrick Quaggiato, Hilarij Lavrenčič in Petra Grassi. Letos je na naslove pobudnikov nagrade prispelo nadpovprečno veliko število predlogov, ki so izpostavili zasluge izjemnih protagonistov slovenskega zborovstva v deželi Furlaniji - Julijski krajini.