Svetnik Stefano Ukmar projekta žičnice ne zavrača kategorično

Na ponedeljkovi izredni seji mestnega sveta je levosredinska opozicija naposled izrazila svoje pomisleke glede projekta žičniške infrastrukture. En za drugim so mestni svetniki demantirali argumente v prid gondolskih žičnic kot oblike trajnostnega javnega prevoza. Izjema je bil slovenski mestni svetnik Stefano Ukmar iz vrst Demokratske stranke, ki ni kategorično zavrnil projekta žičnice, ni ga pa niti odkrito podprl. Je pa nakazal, da bi lahko bil projekt na dolgi rok tudi pridobitev za Trst.

Mestni svetnik se je uvodoma hipotetično vprašal, če obstajajo primeri mest, v katerih so se odločili, da se projektu gondolskih žičnic odpovedo . Nato pa je navedel nekaj premikov s področja projektiranja, ki se njemu osebno zdijo pozitivni. To, da končna postaja na Opčinah ne bo na Selivcu , ampak nasproti parkirišča pri Doberdobski ulici, se mu zdi prava odločitev, saj ne bo treba posekati dveh hektarjev dreves in drugega rastja. Pozdravil je tudi to, da nameravajo postajo urediti bliže centru vasi, kar pomeni, da bi lahko novo prevozno sredstvo uporabljalo več krajanov.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.