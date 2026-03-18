Svetoivanske jasli zgrajene, slovenskega oddelka ni

Pri Svetem Ivanu še naprej rase vzgojno-izobraževalni center za predšolske otroke. Prostore, namenjene dvema jasličnima oddelkoma, so dokončali, kmalu pa bodo uredili zunanjo površino in dogradili nove prostore za vrtec.

Vse to se nahaja na območju med ulicama Docce in Cave, kjer že deluje vrtec Nuvola Olga s slovenskim oddelkom Oblak Niko. Tam je nekoč stala vojašnica, poimenovana po vojaku Feliceju Chiarleju. Območje so namenili vzgojno-izobraževalnim dejavnostim že leta 1975 s postavitvijo montažnih objektov. Leta 2017 so sezidali vrtec, vojašnico pa porušili leta 2020. Montažne objekte nameravajo kmalu odstraniti. Kako potekajo dela, sta včeraj na kraju povedala Elisa Lodi in Maurizio Di Blasio, v mestni vladi pristojna za infrastrukturna dela oziroma šolstvo.

Leta 2023 je občina začela graditi prve otroške jasli z vhodom v Ulici Docce. Na 970 kvadratnih metrih so uredili prostore, primerne za sprejemanje največ 66 otrok, in vanje vložili 2.915.000 evrov. Dela so zaupali podjetju Riccesi Holding. Prostori nimajo arhitektonskih ovir in so zasnovani tako, da se jih lahko nameni različnim vzgojnim dejavnostim. Jasli bodo sprejele otroke stare od treh mesecev do treh let, zato so v njih uredili posebne sobe za dojenčke, spalnice, kuhinje, jedilnice, stranišča, učilnice in prostore za zaposlene. Okoli jasli bodo posadili drevesa, da bo skozi okenska vrata videti zelenje in igrala.

Istega leta so porušili stavbo ob Ulici Cave, kjer naj bi po načrtu zrasli drugi jaslični prostori in novi del otroškega vrtca. Jasli so zdaj dograjene. Na 715 kvadratnih metrih bodo tako kot na strani Ulice Docce sprejemali 66 otrok. Delom so namenili 3.230.000 evrov, od tega 2.174.400 evrov iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ostalo pa je občina vzela iz svoje blagajne. V obeh stavbah so med gradnjo uporabili okolju prijazne materiale in jih načrtovali tako, da bodo emisije CO2 čim nižje, po načelih NZEB (nearly zero-energy building). Okenska vrata dovoljujejo, da se učinkovito izkoristi naravna svetloba. Dela na obeh objektih so zaključili decembra lani, kot po načrtu. Do januarja 2027 nameravajo dokončati zunanje prostore in nabaviti opremo, da bi jasli predali namenu v šolskem letu 2027-2028.