Požar v stanovanju terjal življenje

Davi je v tržaškem stanovanjskem bloku na vogalu med Drevoredom D'Annunzio in Senenim trgom prišlo do tragedije. V požaru v stanovanju v petem nadstropju je umrla ena oseba, šlo naj bi za 77-letno žensko. Gasilci so morali evakuirati poslopje, saj se je dim nevarno širil po stopnjišču. Kaže pa, da med sosedi ni bilo hujših primerov zastrupitve, reševalci oskrbujejo sicer na licu mesta mnogo stanovalcev, nenazadnje zaradi njihove visoke povprečne starosti.

Zaradi obsežne akcije, pri kateri sodelujejo tudi policisti in lokalni policisti, je promet na območju Senenega trga nekoliko oviran, primer preiskujejo gasilci in policija. Kot najbolj verjeten vzrok za požar je govor o cigareti. Truplo pokojnice so reševalci našli v postelji, zaradi zubljev je bilo težko prepoznavno.

Gasilci so stanovalce sosednjih stanovanj začeli spremljati nazaj v stanovanja dobri dve uri po izbruhu požara, zublji naj bi se vneli okoli osme ure.