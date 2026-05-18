Shod za delo in Palestino ohromil mesto

Po tržaških ulicah se ravno vije sprevod, ki dopolnjuje splošno stavko avtonomnega sindikata USB. S Svetega Justa je krenilo približno 200 protestnikov, trenutno jih je po tržaških ulicah približno 300, uradno sta k sprevodu pristopila gibanje Zdaj Trst in skupina Trieste Antifascista. Shod naj bi se zaključil na mestnem nabrežju, pri Pomolu Audace.

Z današnjo stavko opozarjajo pri USB na slabšanje položaja zaposlenih in delavcev, kritični so tudi do orožarske industrije in seveda klanja v Palestini.

Splošna stavka je med drugim prizadela sektor lokalnega prevoza, avtobusne vožnje so zagotovljene le ob določenih urah zjutraj med 6. in 9. uro, popoldne pa med 13. in 16. uro. Zaradi stavke danes ni bilo pouka tudi na nekaterih slovenskih šolah.