Pri Sesljanu na avtocestnem priključku zgorel avtomobil

Danes dopoldne je na kraškem avtocestnem priključku v smeri Moščenic oziroma Benetk zgorel avtomobil. Šoferju osebnega vozila je uspelo pravočasno ustaviti avtomobil, ko je videl dim, ki je prihajal iz motorja. Voznik je parkiral vozilo na reševalnem pasu pri izvozu Sesljan, od koder je poklical na pomoč.

Na kraju nesreče so posredovali policisti, reševalci in gasilci, ki trenutno odstranjujejo ostanke avtomobila. Voznik, ki je potoval sam, se v nezgodi ni poškodoval. Ker se je avtomobil ustavil na reševalnem pasu tudi ni bilo večjih težav za druge udeležence v prometu, priključek je bil vselej prevozen, so za Primorski dnevnik potrdili iz družbe Anas.