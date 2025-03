Svetovalnica za ženske žrtve nasilja tudi v Miljah

Tudi Milje bodo dobile svetovalnico proti nasilju nad ženskami. Ta je sad sporazuma med tamkajšnjo občino in socialnimi službami ter centrom proti nasilju nad ženskami Goap. Okence, ki bo začenši z 18. marcem na voljo vsak tretji torek v mesecu med 9. in 11. uro, se bo nahajalo v hiši Benussi, v Ulici Monte Albano. Giorgia Tamburini iz Goapa je na predstavitvi razložila, da so se odločili za dvourno odprtje na mesec, da razumejo potrebe Milj in tamkajšnjih oziroma okoliških žensk.

Kot je pojasnila Goapova podpredsednica Maria Ferrara, nameravajo z novimi svetovalnicami zunaj centra Trsta doseči ženske v njihovih vsakdanjih sredinah. Obenem pa nameravajo nuditi Tržačankam alternativne kraje, kjer je verjetnost, da jih kdo prepozna, nižja. Nenazadnje pa so Milje za prebivalke Naselja svetega Sergija, Judovca in okolice hitreje dosegljive kot središče Trsta, je bilo še slišati na predstavitvi. Giulia Adamo, ki vodi miljske in kraške socialne službe, je poudarila, da je decentralizacija socialnih storitev ključnega pomena. Goapova okenca zunaj Trsta delujeta še v Nabrežini in znanstvenem parku Area pri Padričah.

Kako do okenca

Obiskovalke prosijo, naj se pred obiskom najavijo telefonsko ali s sporočilom elektronske pošte, saj jim lahko le tako zagotovijo popolno zasebnost. Telefonska številka centra Goap je 040 3478778, uslužbenke pa odgovarjajo ob ponedeljkih, četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah med 9. in 15. uro, ob torkih in sredah pa med poldnevom in 18. uro. Njihov naslov elektronske pošte je info@goap.it, v predmet sporočila naj se napiše, da je to v zvezi z miljskim okencem.