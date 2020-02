Svetovni pohod za mir že drugič v Miljah in Trstu

Milje in Trst bosta prihodnjega 26. in 27. februarja predstavljala etapi drugega svetovnega pohoda za mir, do katerega prihaja enajst let po prvi izvedbi leta 2009. Glavna organizatorja miljsko-tržaške etape sta Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci ter Združenje za svet brez vojn in nasilja, k pobudi pa so pristopile še občini Milje in Dolina ter vrsta ustanov in organizacij.

Dvodnevno dogajanje, ki so ga danes dopoldne predstavili v kavarni San Marco v Trstu, bo osredotočeno predvsem na prizadevanje za odpravo jedrskega orožja, a tudi na etično finančno poslovanje. Začetek vsega bo 26. februarja ob 10.30 na Marconijevem trgu v Miljah, kamor bo prispela peterica udeležencev pohoda, katere člani prihajajo iz Španije, Indije in Kolumbije. Udeleženci bodo nato obiskali Rižarno in park bivše umobolnice pri Sv. Ivanu, na Trgu Oberdan pa bodo v nadaljevanju ustvarili flash mob oz. človeški simbol miru. Ob 17. uri bo v Narodnem domu v Ul. Filzi, ki so ga organizatorji simbolno izbrali ob stoletnici fašističnega požiga, srečanje na temo Vojna, okolje in osebe z nastopom Tržaškega medverskega zbora in Velikega orkestra. Ob tej priložnosti bosta govorila znanstvenik Fulvio Tessarotto z Inštituta za jedrsko fiziko iz Trsta (o svetu brez jedrskega orožja) in predstavnica Etične banke Paola Machetta (o civilnih in gospodarskih korakih za mir), poleg njiju pa bo svoje pričevanje prinesel še pobudnik svetovnega pohoda za mir, Španec Raphael De la Rubia. Le-ta bo nastopil tudi dan pozneje, 27. februarja, na srečanju s šolami, ki bo ob 10. uri v zborni dvorani Univerze v Trstu v organizaciji liceja Carducci-Dante ter ob sodelovanju univerze, združenja Trieste Flute Association in akademije Ars Nova. Na srečanju bo s svojimi izdelki na temo miru ter glasbo in petjem sodelovalo okoli 400 učencev in dijakov tržaških osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol, tudi slovenskih (točneje večstopenjskih šol Bartol od Sv. Ivana in Pangerc iz Doline). To v prepričanju, da je treba kulturo miru oz. prizadevanje za mir gojiti že od rane mladosti naprej. Tako v Miljah kot v Trstu pa bosta 26. februarja nastopila predstavnika združenja Accademia della Follia in sicer pripovedovalec Giordano Vascotti in igralec Pavel Berdon.