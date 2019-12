Švigala so jabolka, znana je nova frejla

Na štefanovo v Boljuncu s svojevrstnim običajem, ki mu v vasi pravijo lučanje, vaška mladina vsako leto »obnovi« prizor kamenjanja prvega krščanskega mučenca, sv. Štefana. Tako je na Gorici, vaškem placu, tudi letos zaživelo tradicionalno lučanje.

Ko se je danes v zgodnjih popoldanskih urah v bližnji cerkvi sv. Janeza Krstnika sklenila maša, so boljunška dekleta, članice dekliške, h kateri lahko pristopijo vaščanke od 16. leta starosti in v tem krogu ostanejo, dokler se ne poročijo, ob glasnem pritrkovanju cerkvenih zvonov stopile na Gorico. Oblečene so bile v modre jope, ki so si jih nalašč pripravile za to priložnost: vsaka članica dekliške ima na njej natisnjeno družinsko ime.

Sledil je težko pričakovani trenutek – met prvega jabolka, s katerim se razkrije, kdo bo nova frejla oz. glavna med članicami boljunske dekliške. Sočni sadež je letos prva zalučala Alexia Muiesan, ki bo do prihodnjega leta zadolžena za koordinacijo raznovrstnih vaških dogodkov, pri katerih sodeluje boljunška dekliška.

Leta 1970 je lučanje v Boljuncu za Slovenski etnografski muzej dokumentiral etnolog Boris Kuhar.