»Ta festival je zame vsako leto pospeševalec misli. Ne le pospeševalec: pomaga mi, da podvomim v avtomatske vzorce razmišljanja, za katere sploh nisem vedel, da jih imam, in to na številnih področjih. Mislim, da bi to morala biti naloga vseh kulturnih festivalov. Po desetih letih festivala Scienza e virgola lahko trdim, da se je tudi publika pripravljena prepustiti nepoznanim temam in imenom ter podvomiti v tiste vzorce.«

Tako je pisatelj in fizik Paolo Giordano komentiral pravkar zaključeno izvedbo festivala, ki ga pod njegovim umetniškim vodstvom v Trstu prireja visoka šola Sissa. Obisk je bil zelo dober, marsikateri dogodek je dodobra napolnil mestne knjigarne in gledališče Miela. Na primer pogovor z novinarko in pisateljico Concito De Gregorio, ki je predstavila svojo najnovejšo knjigo La cura o izkušnji sobivanja s tumorjem.

Med številnimi dogodki je bila posebno občutena projekcija dokumentarca o Giuliu Regeniju, ki je bil pred desetimi leti ubit v Egiptu. Starša Paola Deffendi in Claudio Regeni sta dejala, da sta v filmu Tutto il male del mondo, ki ga je posnel Simone Manetti, končno spet našla sina - raziskovalca: samo zaradi študija in raziskav se je namreč nahajal v Egiptu. Opozorila sta tudi, da je bil Egipt tako v času njegovega študija kot danes na papirju »varna država«. Raziskovalce bi morale tudi univerze bolj zaščititi, sta pozvala. Odvetnica Alessandra Ballerini pa je v video povezavi spomnila, da je ustavno sodišče poskrbelo za precedens: določilo je, da je mučenje zločin proti človeštvu, zato se lahko proces proti Regenijevim morilcem nadaljuje tudi v njihovi odsotnosti.