Tako intenzivnih demonstracij niso bili vajeni

»Prihodnji meseci bodo zelo zapleteni.« S to izjavo bi lahko strnili pogovorni večer o shodih v Srbiji, ki so ga pred nedavnim gostili v prostorih tržaškega Novinarskega krožka na pobudo združenja Dialoghi europei. V balkanski državi potekajo namreč od novembra neprekinjeno demonstracije, kakršnih sploh nismo vajeni. V dvanajstih letih, odkar je Aleksandar Vučić prevzel oblast, so se vrstili protesti vseh vrst. Nobeni pa niso bili tako dolgotrajni in s tako močnim zagonom, so se strinjali sogovorniki.

Simptom večjih problemov

Stanje je po pozdravih predsednika Novinarskega krožka Pierluigija Sabattija in častnega predsednika Dialoghi europei Giorgia Rossettija uvodoma predstavil Stefano Giantin, samostojni novinar, ki poroča iz Beograda, med drugim za tržaški dnevnik Il Piccolo. »Samoumevno je, da se v Trstu ukvarjamo s Srbijo,« je pred njim dejal Rossetti, ki je spomnil na posredniško vlogo Trsta ter na tukajšnjo srbsko skupnost.

Protesti so se začeli zaradi nesreče na postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 oseb, je poudaril Giantin. Postaja spada v projekt hitre železnice med Beogradom in Budimpešto in je zato eden od paradnih konjev Vučićevega režima, nesreča pa je veliko ljudi presunila. Vodenje shodov so prevzeli študentje, ki se nočejo izseliti iz Srbije in si želijo zato boljšo prihodnost. Giantin je spomnil, da obstaja tudi zajeten del Srbije, ki še drži za Vučića. Kategorično pa je zavrnil teorije zarote, ki vidijo zvezo Nato v režiji protestov.

»Novi Sad je simptom večjega problema,« je pristavil upokojeni diplomat Slobodan Raković. Srbsko napredno stranko predsednika Vučića je obtožil prevelike koncentracije moči, glede protestov pa je poudaril, da tam ni nobene tuje zastave, niti tiste Evropske unije. Vprašal se je, če bo srbskim političnim akterjem uspelo odnesti kaj iz krize. O EU je Raković še dejal, da obžaluje njeno odsotnost in da se v zvezi s protesti izražajo le posamezniki.

Eden od teh posameznikov je v sklopu okrogle mize bil evropski poslanec iz vrst slovenskih Socialdemokratov Matjaž Nemec, ki se je oglasil preko posnetka iz Bruslja. »To ni več le protest,« je dejal, in shode opisal kot zgodovinske. Obžaloval pa je, da je Evropska komisija v preteklih desetletjih prevečkrat stala ob strani neliberalnim balkanskim voditeljem, kar je škodilo njenemu ugledu. Nenazadnje na Balkanu stalno pada podpora pristopu v Evropsko unijo. Tudi v teh dneh opaža Nemec preveč tišine oziroma namignjene podpore Vučiću, želel pa bi si Evropo, ki zna in hoče podpirati ljudi, ki se borijo za svobodo in demokracijo.