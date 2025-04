Tari v Dolini: po popustih spet porast

Če sklenemo poročanje o sredinem zasedanju dolinskega občinskega sveta, velja zabeležiti, da so svetniki sprejeli tudi zaključni račun proračuna, potrdili ekonomsko-finančni načrt PEF 2025 in sprejeli tarife za pristojbino za ravnanje z odpadki Tari.

Glede zadnjih dveh točk je pristojna odbornica Luciana Depolo pojasnila, da je načrt PEF potrdil rahlo rast stroškov za ravnanje z odpadki - danes znašajo 823.582 evrov. Ob dodatnem zmanjšanju državnih prispevkov se je občina odločila, da bo nekaj denarja pridobila od ukrepanja proti davčnim utajam, in sicer 250 tisoč evrov. »Tarife za odvoz odpadkov se počasi vračajo na to, kar so bile leta 2022, še vedno pa so nižje,« je dodala. Pristojbino Tari lahko občani poravnajo v treh obrokih, in sicer do 30. septembra, 30. oktobra in 30. novembra.

Spomnimo, da je marca 2022 vrhovno sodišče po dolgih letih sodnih obravnav sklenilo, da mora družba Siot, ki upravlja naftovod in rezervoarje na območju dolinske občine, z obrestmi poravnati znesek 1,2 milijona evrov, ker med letoma 2005 in 2009 ni plačala pristojbine za nekaj več kot 762.000 kvadratnih metrov nepokritih površin. Visoke pridobljene vsote občina po zakonu ni smela nameniti financiranju drugih del ali storitev, uporabila jo je lahko samo za ravnanje z odpadki. Dolinski občinski odbor se je zato septembra 2023 odločil, da denar nameni 70-odstotnemu znižanju pristojbine Tari za občane za leti 2023 in 2024.

Leto 2025 je s seboj prineslo spet različne tarife, višje seveda od tega, kar so občani plačevali zadnji dve leti. Odbornica je ponudila nekaj simulacij: posameznik, ki živi v 60 kvadratnih metrov velikem stanovanju, bo po novem plačal 54 evrov, kar je seveda več od lanskih 20 evrov, vseeno pa manj od 66 evrov, kar jih je plačeval pred sodbo. Dve osebi v 74 kvadratnih metrih bosta plačali 97 evrov, tri osebe v 100 kvadratnih metrih pa 147 evrov (leta 2022 so te plačevale 176 evrov).