Tatovi obiskali Praprot

Tatovi so se v soboto spet potikali po Krasu. Neznanci so dopoldne vstopili v hišo, ki se nahaja ob robu gozda v Praprotu. Pri belem dnevu so namreč izkoristili trenutek, ko so lastniki zapustili hišo, in se skozi balkonska vrata pritihotapili v notranjost. Vse so razmetali, saj so zaman iskali denar, nam je potrdil poveljnik nabrežinskih karabinjerjev Manuel Curreri. Na območju ni videokamer, zagotovo pa so se tatovi pripeljali z avtom. Pred časom so neznanci obiskali nekaj hiš v Šempolaju, še pred tem v Slivnem in Cerovljah.