Tatovi obiskali tudi Ljudski dom Zore Perello v Škednju

Tatovi so v zadnjih dneh izvedli večje število vlomov, ciljali so na najrazličnejše objekte, iz njih pa odnesli bolj ali manj skromne vsote denarja. V noči na četrtek so naskočili Ljudski dom Zore Perello v Škednju, v noči na soboto pa supermarket Bosco na Pončani ter gostilno Marea v Naselju sv. Sergija. Iz prostorov poklicne šole Edilmaster v industrijski coni pa so med 9. in 15. majem odnesli računalnik.

V Škednju je do tatvine prišlo v noči na četrtek. Znake vloma je opazil sodelavec krožka Arci Falisca, ki domuje v zgornjem nadstropju (v pritličju so prostori Stranke komunistične prenove) in ima svoja vhodna vrata. S teh so storilci s silo odstranili kljuko in ključavnico, je povedal predstavnik krožka Alessandro Radovini. »Tu imamo društveni bar, ukradli so steklenico z napitninami in dobrih sto evrov iz blagajne,« je pojasnil. K temu gre dodati škodo na vratih. Po Radovinijevih besedah je to že tretji podoben primer v zadnjem desetletju: prvič je prišlo do tatvine brez vloma, drugič pa je bil poskus vloma neuspešen. S tokratno tatvino so seznanili policijo, ki si je ogledala prostore.