Tatovi vdrli na sedež jadralnega kluba

Nočna mora jadralskega kluba Čupa se je danes uresničila. Sedež in gradbišče novega sedeža v Sesljanskem zalivu so obiskali tatovi, ki so za sabo pustili znatno gmotno škodo.

Na kraj so zelo verjetno prišli ponoči. Najprej so pokvarili alarmni sistem, nato pa vdrli v shrambo. Odnesli so dva izvenkrmna motorja pritrjena na gumenjaka in pokvarili več ključavnic. Plen je vreden deset tisoč evrov. Predstavnike kluba pa ne skrbi samo vrednost motorjev. »Na stari sedež so udrli nemoteno,« je povedala predsednica kluba Nada Čok in pojasnila, da ni prvič, in verjetno ne zadnjič, ko območje obišče kriminal.

V Sesljaskem zalivu, kjer je na sedežih športnih klubov in v marini privezanih kar nekaj dragocenih plovil, bi po mnenju predsednice Čok potrebovali videonadzor, ki ga trenutno na območju ni. Kamere so sicer prisotne v bližnjem klubu Pietas Julija, kjer so lani na novoletno noč vandali povzročili požar s signalno raketo in uničili štiri plovila za skupno škodo 15 tisoč evrov.

Tudi sedež Čupe je bil že tarča tatov. Februarja 2018 so iz sedeža odnesli, podobno kot v teh dneh, dva izvenkrmna motorja, ki sta bila pritrjena na gumenjaka.