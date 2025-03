V nočnih urah je v centru Trsta prišlo do ponovnega vloma. Tokrat so tatovi vdrli v sončni studio v Ulici Battisti 14, kjer so šipo razbili z gasilnim aparatom. Iz blagajne so odnesli okrog 1500 evrov. Zaposlena je zjutraj naletela na pravo razdejanje.