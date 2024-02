Tečaj za razumevanje migracij

Šest srečanj bo med marcem in majem skušalo pojasniti migracije, sila občutljive in zapletene razmere v Trstu ter tudi na mednarodni in državni ravni. »Kakšni so predpisi? Katere so institucionalne odgovornosti? Katere pomanjkljivosti bi bilo treba rešiti?« je predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone novinarjem včeraj nanizal nekaj vprašanj, ki bodo odgovor našla na tečaju usposabljanja z naslovom Razumevanje mednarodnih migracij, ki ga skupaj z ICS prirejata tržaška škofijska Karitas in kulturni center Veritas.

Tečaj se bo začel 12. marca in se zaključil 14. maja. Predvideni sta dve srečanji na mesec, ob torkih, in sicer med 17.30 in 20. uro, v prostorih centra Veritas v Ulici Monte Cengio 2/1A. Srečanja so odprta vsem občanom z željo, da bi se organizatorjem pridružili kot prostovoljci. Vsak udeleženec bo prejel kopijo statističnih podatkov o priseljevanju za leto 2023.

»O migracijah se premalo govori, veliko je vsekakor netočnosti. Kdo so migranti? Mladoletniki, begunci, žrtve trgovine z ljudmi? Ker v javnem komuniciranju prihaja do zmede, si tečaj prizadeva za boljše branje dogajanja,« je dodal Schiavone.

Luciano Larivera iz centra Veritas je poudaril, da bodo ob udeležbi na tečaju tako univerzitetni študentje kot novinarji lahko dosegli izobraževalne kredite.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.