Tečajniki novo znanje prikazali na odru

Od Srečka Kosovela do Borisa Pahorja, od Antoinea de Saint-Exupéryja in Edgarja Allana Poeja do skupine Kokosy, najrazličnejša besedila so navdihnila mlade igralce, ki so v četrtek s predstavo sklenili večmesečni tečaj gledališke šole Slovenskega izobraževalnega konzorcija (Slovik) in Društva slovensko gledališče.

V mali dvorani Kulturnega doma so oder zasedli Katerina Bajc, Filip Kalc, Greta Samec Landi in Petra Štrajn s predstavo Mladi glasovi malega odra, ki jo je režirala mentorica tečaja Ana Facchini. Izbiro besedil je zaupala nastopajočim, sama pa predlagala le Krokarja Edgarja Allana Poeja za zaključni prizor. Druga besedila so se dotikala doživljajskega sveta mladih, v prizorih pa so mladi premišljen nastop združili z improvizacijo, katere veščine so usvajali na predavanjih Borisa Ostana. S pomočjo mentorjev so v sebi raziskali pot do prave interpretacije izbranih besedil.

Novi obeti za novo sezono

Gledališka šola je tečajnikom ponudila dva modula. Boris Ostan je skozi celo sezono s tečajniki obdelal osnove igre, od temeljnih zakonitosti do že omenjene improvizacije. Na postavitvi glasu in na osnovah govorne tehnike je delala Ana Facchini. Skupina je pri tem spoznala različna besedila, klasična in sodobna, bolj in manj poznana. Tečaj so zaključili s predavanji igralca Gregorja Geča, ki jim je predstavil tehniko Fitzmaurice za učinkovitejšo rabo glasu in s srečanji z Eleno Husu, igralko in koordinatorko prve sezone gledališke šole. »Od samega začetka, ko so se tečajniki prvič predstavili, do danes, so se zelo izboljšali. Opaziti je, kako so usvojili posredovane informacije in svoje znanje uspešno nadgradili,« je povedala koordinatorka, »delali so resno in kljub številnim obveznostim, ki jih imajo poleg šole, dosegli zastavljene cilje. Z odličnimi rezultati so delali na strukturi in na sebi. Premostili so tudi začetno tremo.« Skupina je bila v prvem modulu sicer številnejša, tečaj pa je zaključila omenjena četverica.

Da bo v naslednji sezoni tečaj zelo verjetno ponovno stekel, je ob koncu predstave v imenu organizatorjev napovedala predsednica Društva slovensko gledališče Ksenija Majovski.