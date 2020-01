Teden kitajske kulture in kulinarike

V nedeljo se bo začel teden kitajske kulture, v sklopu katerega bodo občani lahko spoznali kitajsko kulturo, kulinariko, jezik in še mnoge druge tradicionalne aspekte. Bogat program, ki se bo jutri začel z odprtjem razstave v Mestnem muzeju orientalne umetnosti, zaključil pa s praznovanjem kitajskega novega leta v Mieli prihodnjo soboto zvečer, je v sodelovanju z Občino Trst pripravilo združenje Nuove vie della seta.

Podrobnosti pobude so občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, predsednik združenja Nuove vie delle seta Gao Xu in direktorica Mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. Direktorica je uvodoma dejala, da je do tedna kitajske kulture prišlo čisto po naključju.